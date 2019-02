È deceduto il 54enne dell’Associazione Sordi Altomilanese colpito da un arresto cardiaco ieri sera, venerdì 8 febbraio, nella palestra delle Bovesin de la Riva di Legnano.

L’uomo, con i suoi compagni di squadra, stava effettuando un allenamento di calcetto quando all’improvviso ha accusato un malore. La catena del soccoroso è stata immediatamente attivata: durante le operazioni è stato utilizzato anche il defibrillatore semi-automatico. Sul posto è sopraggiunta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato il 54enne, in codice rosso, al pronto soccorso cittadino. In supporto è intervenuta anche l’automedica in sede all’Ospedale di Legnano.

Non c’è stato nulla da fare il cuore del 54enne ha smesso di battere. L’uomo abitava a Magnago con la sua compagna e i suoi funerali saranno celebrati, lunedì 11 febbraio, a Barlassina il suo paese d’origine.

