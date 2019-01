E’ ritornata nella Casa del Padre Suor Gabriella Di Serafino, Suora della Piccola Missione per i Sordi. Suor Gabriella era conosciuta nel Sannio per aver fondato nel 1973, nella sua mansione di Superiora, la scuola per bambini sordi di Benevento e Provincia.

La camera ardente è allestita nella Cappella dell’Istituto delle Suore della Piccola Missione per i sordi in via Antonio Cifaldi, 32 a Benevento.

I funerali saranno presieduti dall’arcivescovo Felice Accrocca lunedì 21 alle ore 9 nella Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita in Via Cristoforo Ricci.

Suor Gabriella Di Serafino nasce il 29 agosto 1933, Anno Santo della Redenzione, a Torricella Sicura in provincia di Teramo, paesino alle falde del Gran Sasso. Insieme al latte materno assorbe la forte devozione a San Gabriele dell’Addolorata, guida sicura per tutta la sua vita. Al fonte battesimale le viene imposto il nome di Lea ed ancora giovanetta, a 13 anni, entra come aspirante nella Piccola Missione per i Sordomuti a Bologna.

Affronta con entusiasmo la vita piuttosto dura e piena di sacrifici imposti dal periodo del dopoguerra.

È felice di poter offrire al Signore la sua vita nel servizio dei bambini sordi. A 18 anni fa la sua Prima Professione e per 60 anni rimane fedele al suo carisma, lavorando nelle case di Bologna, Roma, Firenze e Giulianova.

Nel settembre del 1973 viene inviata a Benevento e sugli inviti della Provincia di Benevento e dell’allora Arcivescovo Calabria, fonda in via dei Mulini, 59b la scuola per i privi di udito, dove è valida insegnante e fervente superiora. Successivamente anche a causa delle crescenti richieste di iscrizione per bambini non udenti del Centro Sud d’Italia, inizia i lavori per la costruzione di una nuova scuola più moderna e attrezzata, con mezzi tecnologici e didattici all’avanguardia, per l’insegnamento dei non udenti.

Non riesce a vedere la conclusione del nuovo Istituto realizzato in Via Antonio Cifaldi, 32 perché viene destinata dai superiori in altri incarichi, come quello di Economa Generale della Congregazione e di incaricata agli studi sugli scritti di Madre Orsola di cui è in corso il Processo di Canonizzazione.

Ritorna a Benevento dopo 40 anni e incontra con emozione i suoi scolari ormai diventati papà, ed ancor di più nonni, realizzati nella vita e nel lavoro.

In questa ultimi anni Suor Gabriella frequenta la Parrocchia assiduamente e spende una parola di conforto e di Speranza con chiunque incontra con una promessa sentita e sicura.

