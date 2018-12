L’associazione dei sordomuti, dopo tanti anni di assenza in città, riprende il suo corso con una recente inaugurazione della nuova sede.

All’evento e al taglio del nastro, hanno partecipato, il sindaco Enrico de Cristofaro, in consigliere Domenico Palmieri, e il vicepresidente della Provincia e consigliere comunale Rosario Capasso.

L’edificio presso il quale è stata stabilita la sede dell’associazione dei sordomuti si trova in via Frattini ed è stato concesso in comodato d’uso dal Comune sulla base di un protocollo d’intesa.

Notevole è stato il contributo, per raggiungere questo traguardo, del presidente dell’associazione Coscione e di Andrea Tartaglione in ambito provinciale.

Tanti gli scatti che hanno immortalato questo momento di grande intesa, tra organi istituzionali e membri dell’associazione, che ha dato vita al nuovo inizio di un percorso volto alla salvaguardia e a tutela dei diritti dei sordomuti.

Anzia Cardillo

