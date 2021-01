Un nuovo modo di accedere al display TV con la LIS, come i sottotitoli

Ritenendo che l’interpretazione della Lingua dei Segni Italiana non sia efficace in quanto incomprensibile per la maggior parte delle persone sorde, riteniamo che almeno diventi facoltativa.

Come per avere i sottotitoli ci colleghiamo col televideo, altrettanto potremmo fare con il display segnante, per evitare ulteriore confusione per quei sordi che non conoscono la LIS.

A lanciare l’idea è Mario Parisella, ideatore di Sordionline.com, giornale web che da 19 anni da informazione alle persone sorde e non.

Grazie