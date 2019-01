In parlamento giace ormai da diversi anni la proposta di legge sull’istituzione del ruolo di assistente sessuale che, lo ricordiamo, è una figura professionale diversa dalla escort o dal gigolò perché, nel suo mansionario, non rientrano prestazioni quali la penetrazione e i rapporti orali. Indipendentemente dalle posizioni personali sull’utilità o meno di questo ruolo così come è stato definito nel testo di legge, il fatto che la proposta sia rimasta lettera morta, almeno per ora, è una lampante dimostrazione di come nemmeno a livello politico – oltre che sociale e culturale – ci sia la volontà di garantire concretamente a tutti il diritto alla sessualità. Il sito di Morra è un’altra possibile alternativa per poter esercitare questo diritto. Soprattutto per gli uomini. Per noi donne (etero o bisessuali) e principalmente per chi di noi ha una disabilità la ricerca di un gigolò potrebbe essere un’impresa decisamente più complicata.