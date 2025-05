Il governo del Portogallo ha annunciato che espellerà 18mila migranti irregolari

Il governo del Portogallo ha detto che intende espellere 18mila persone migranti che vivono nel paese senza i necessari permessi.

Il ministro della Presidenza (che semplificando si occupa di coordinare i vari ministeri), António Leitão Amaro, ha detto che il governo inizierà a emettere i primi ordini di espulsione la prossima settimana, chiedendo a 4.500 persone di lasciare volontariamente il paese entro 20 giorni.

In Portogallo ci saranno elezioni politiche anticipate tra due settimane, il 18 maggio: sono state organizzate in seguito alla caduta del governo di minoranza del primo ministro Luís Montenegro, di centrodestra. Montenegro era stato accusato dalle opposizioni di conflitto di interessi per il suo coinvolgimento in una società che ha tra i propri clienti anche aziende che lavorano col governo.

Redazione il Post