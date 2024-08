Visitatori ubriachi, affitti alle stelle: l’inferno di vivere nelle località turistiche europee

In tutta Europa cresce il malcontento dei residenti verso i turisti: le città si trasformano per accoglierli senza tutelare chi vi abita stabilmente

di Sara Dellabella

Redazione AGI

AGI – In tutta Europa cresce il malcontento dei cittadini costretti a convivere con orde di turisti. A luglio, i manifestanti sono scesi in piazza a Palma, la capitale di Maiorca, portando cartelli con slogan come “no al turismo di massa” e “turismo, ma non così”. La crisi abitativa dell’isola è fuori controllo e molti ragazzi sono costretti a vivere con i genitori a causa degli affitti alle stelle.

L’aumento del numero di visitatori sta intensificando la pressione sulle risorse limitate dal clima: in alcune zone dell’isola, a luglio sono state annunciate restrizioni sull’uso dell’acqua.

Il caso “Italia”