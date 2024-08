Uno studio dimostra utilizzando modelli climatici ad alta risoluzione per dimostrare che il rischio di incendi aumenterà significativamente in tutta Europa

AGI – Le tendenze per il rischio di incendi boschivi in Europa sono allarmanti secondo uno studio pubblicato su ‘Environmental Research Letters’ da un team di ricercatori del Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre Frankfurt (SBiK-F) e di organizzazioni partner del progetto congiunto dell’Ue ‘FirEUrisk’. Il loro studio, guidato dallo scienziato del Senckenberg Thomas Hickler utilizza modelli climatici ad alta risoluzione per dimostrare che il rischio di incendi aumenterà significativamente in tutta Europa.

Più alto è il livello di riscaldamento globale, più drammatico diventerà il ‘meteo da incendio’, affermano gli scienziati. Anche nelle aree dell’Europa centrale che in precedenza erano a rischio moderato e nelle regioni montuose in rapido riscaldamento, si verificheranno condizioni meteorologiche pericolose con frequenza crescente; i ricercatori sottolineano, quindi, la crescente importanza delle misure di prevenzione e controllo. Negli ultimi dieci anni il clima in Europa è stato più caldo e secco che in qualsiasi altro momento della storia meteorologica registrata, con conseguente rischio di incendi più elevato che mai.

di Redazione AGI