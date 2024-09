Londra valuta di introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni

L’opzione potrebbe rientrare all’interno della nuova proposta di legge in materia di lavoro prevista per il prossimo autunno e portata avanti dalla vice premier Angela Rayner. Attualmente è previsto il diritto di richiedere orari flessibili, ma le aziende non sono obbligate ad accettare. Il governo laburista punta invece a spostare l’equilibrio verso i dipendenti, garantendo per legge l’accesso alla flessibilità. Nello specifico l’idea sarebbe quella di permettere ai dipendenti di comprimere il normale orario lavorativo settimanale in quattro giorni anziché in cinque, lavorando una media di 10 ore al giorno invece che 8. “In pratica – ha spiegato la ministra dell’Istruzione Jacqui Smith – fai la stessa quantità di lavoro ma in una maniera che ti permette di avere meno bisogno di aiuto domestico per i figli, di trascorrere più tempo in famiglia, di fare altre cose, e questo incoraggia più gente a entrare nel mercato del lavoro”.