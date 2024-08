In Italia ci sono 4.000 pompieri in meno

I tagli, avvenuti nel 2023, riguardano, anche Grecia e Cipro, Paesi che insieme al nostro hanno subito enormi incendi boschivi in quell’anno, il secondo più caldo registrato nella storia europea

di Luca Mariani

Redazione AGI

La Segretaria generale della CES, Esther Lynch, afferma: “Ridurre il numero di vigili del fuoco in un momento in cui la crisi climatica sta aumentando il rischio di incendi non è ciò che è necessario ed è irresponsabile. Questi tagli mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, del nostro ambiente e dei vigili del fuoco rimasti, che ora dovranno affrontare incendi più frequenti e gravi con meno risorse e meno riposo. La crisi climatica ci impone di aumentare gli investimenti pubblici per finanziare adeguatamente i nostri servizi e realizzare un’economia verde che crei posti di lavoro di qualità”.