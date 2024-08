Dal primo settembre torna il limite per i liquidi in aereo

Tornano i limiti per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano negli aeroporti anche per quegli scali – come Fiumicino – che si sono dotati degli scanner di nuova generazione (C3) che permettevano di evitare questa limitazione

AGI – Dal primo settembre torneranno i limiti di 100 ml per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano negli aeroporti anche per quegli scali – come Fiumicino – che si sono dotati degli scanner di nuova generazione (C3) che permettevano di evitare questa limitazione. Lo denuncia l’Airports Council Europe (Aci) secondo cui ciò comporterà una notevole tensione operativa, la cui mitigazione richiederà l’impiego di personale aggiuntivo e la riconfigurazione dei controlli di sicurezza, ove possibile.

Gli scanner C3, la tecnologia all’avanguardia che garantisce i migliori standard di rilevamento della categoria, fino a ora consentivano ai passeggeri di trasportare liquidi senza alcuna restrizione e di tenerli insieme ai loro grandi dispositivi elettronici all’interno dei bagagli a mano ai controlli di sicurezza, spiega l’Aci Europe.

di Redazione AGI