Allarme in Giappone: possibilità di un ‘megaterremoto’

AGI – Il Giappone deve prepararsi alla possibilità di un “megaterremoto”. Lo hanno annunciato gli esperti dopo la scossa di ieri di magnitudo 6,9 e quella di oggi di 7,1 che hanno spinto il primo ministro Fumio Kishida ad annullare un viaggio in Asia centrale. Oggi Kishida avrebbe dovuto recarsi in Kazakistan, Uzbekistan e Mongolia e aveva pianificato di partecipare a un vertice regionale.

“Come primo ministro con la massima responsabilità per la gestione delle crisi, ho deciso che dovrei rimanere in Giappone per almeno una settimana”, ha detto ai giornalisti.

Redazione AGI