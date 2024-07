Asta record da Sotheby’s a New York per lo scheletro di un dinosauro. Apex, uno stegosauro erbivoro, è stato venduto a oltre 40 milioni di euro (44,6 milioni di dollari per la precisione). Si tratta della cifra più alta mai pagata per un fossile. Alto 3,4 metri e lungo poco più di otto metri dal naso alla coda “è tra gli scheletri più completi mai trovati”, ha detto la famosa casa d’aste. L’acquirente è rimasto anonimo ma ha fatto sapere che “Apex è nato in America e rimarrà in America”. Si ipotizza quindi che possa essere prestato a un’istituzione statunitense.

L’asta dello scheletro di dinosauro

Apex è stato scoperto per caso da un paleontologo nel 2022 vicino alla città di Dinosaur, nello stato occidentale del Colorado, negli Stati Uniti occidentali. “Lo stegosauro più bello apparso all’asta, Apex ha fatto la storia diventando il fossile più prezioso mai venduto all’asta“, ha commentato Sotheby’s in una nota. Il prezzo finale ha superato di oltre 11 volte le sue stime pre-vendita. Sette acquirenti hanno preso parte alla gara per accaparrarsi il più grande scheletro di stegosauro mai ritrovato. I resti dell’animale sono stati scoperti da Jason Cooper, un cacciatore di fossili professionista. L’esperto ha chiamato il dinosauro Apex (apice, vertice) per le sue formidabili dimensioni che lo avrebbero reso un animale dominante nel suo ambiente. Si ritiene che lo stegosauro abbia vagato per il pianeta circa 150 milioni di anni fa durante il tardo periodo Giurassico. Il precedente record di vendita di fossili di dinosauro era stato stabilito nel 2020, quando un Tyrannosaurus Rex, noto come Stan, era stato venduto per 31,8 milioni di dollari. di Redazione Tgcom24.Mediaset