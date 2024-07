Shannen Doherty non ce l’ha fatta, morta a 53 anni l’amata Brenda Walsh di Beverly Hills 90210

Lutto nel mondo dello spettacolo. É morta sabato 13 luglio all’età di 53 anni Shannen Doherty, diventata celebre negli anni ’90 per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh nella fortunata serie tv Beverly Hills 90210. Lo riporta il magazine People. L’attrice stava lottando da tempo contro un cancro al seno, che le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2015.

Shannen Doherty lottava da anni contro un cancro al seno

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia” – ha confermato la storica agente pubblicitaria di Doherty, Leslie Sloane, in una dichiarazione esclusiva a People. “La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento, così da poter elaborare il lutto in pace”.

Nel 2017, Doherty aveva rivelato la recidiva del cancro al seno. “Sono allo stadio 4? , comprendi che devi avere la forza di andare avanti per cercare lo scopo più grande nella vita”. Non ha mai smesso di lottare anche quando aveva percepito che la situazione era diventata ancora più complicata. “Non ho finito di vivere. Non ho finito con l’amare, non voglio morire”.

‘Al suo fianco c’erano i suoi cari e l’amato cane Bowie’

Shannen Doherty è diventata famosa grazie al ruolo di Brenda Walsh nella serie originale Beverly Hills, 90210 , presentata per la prima volta nell’ottobre del 1990. Doherty ha abbandonato la serie dopo la quarta stagione nel 1994. (In seguito ha ripreso il personaggio con diverse apparizioni come guest star nel reboot del 2008 90210 e nel 2019).

È stata scelta per Charmed nel ruolo di Prue Halliwell, la più grande di tre sorelle streghe. Ha partecipato al reality show di breve durata Breaking Up with Shannen Doherty e come concorrente di Dancing with the Stars. L’attrice aveva rivelato il suo peggioramento dopo la prematura scomparsa del collega Luke Perry, avvenuta nel marzo 2019 all’età di 52 anni.

Redazione Notizie audaci

di Giuseppe D’Alto