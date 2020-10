Torna l’appuntamento dedicato al sostegno delle migliaia di volontari che garantiscono i servizi di trasporto, consulenza medica e riabilitazione.

Attivo dal 1 al 18 ottobre anche il numero solidale 45581

Padova, 1 ottobre 2020 – Dal 5 all’11 ottobre 2020 torna la Giornata Nazionale UILDM promossa dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Lo slogan che accompagna la Giornata – Vogliamo continuare insieme a te – quest’anno assume un valore particolare. Il 2020 è stato un anno molto difficile: l’emergenza sanitaria causata dal Covid19 ha messo, e continua a mettere a dura prova i volontari UILDM, che sono rimasti a fianco dei malati di distrofia e delle loro famiglie.

La Giornata Nazionale torna per far sì che le Sezioni UILDM continuino a essere punto di riferimento per i malati in tutta Italia e per scongiurare il rischio della loro chiusura.

SCEGLI IL CAFFÈ DI UILDM

Dal 5 al 11 ottobre i volontari delle 66 Sezioni UILDM in Italia distribuiranno 15.000 confezioni di pregiata miscela di caffè Chicco D’Oro 100% Arabica macinato per moka. Dal 1949 la torrefazione Chicco D’Oro è una realtà consolidata in Svizzera, Italia, Germania, Austria e in altri paesi.

Il caffè si trova in una latta di alluminio da collezione, personalizzata con un’illustrazione dedicata a UILDM del fumettista Tino Adamo, uno degli autori di Bonelli Kids della storica casa editrice Bonelli.

Il caffè di UILDM è disponibile con un’offerta minima di 10 euro a confezione nelle sedi delle Sezioni locali UILDM, oppure online con un ordine sul sito giornatanazionale.uildm.org.

Ogni anno i 9.195 volontari UILDM percorrono 648.000 km, le 66 Sezioni locali UILDM offrono 4.487 consulenze mediche e 16.322 ore di riabilitazione neuromotoria e respiratoria. Si tratta di tanti piccoli gesti, semplici come un caffè bevuto insieme, ma che significano futuro per chi ha una patologia neuromuscolare e le famiglie coinvolte. Sono risposte concrete che UILDM, da 60 anni, offre ogni giorno a chi convive con una distrofia.

Le distrofie e le altre malattie neuromuscolari sono circa 200 patologie ereditarie di origine genetica che in Italia colpiscono circa 40.000 persone. Sono malattie degenerative che hanno un grande impatto sulla vita di chi ne è colpito. Proprio per chi ha una malattia neuromuscolare, UILDM vuole continuare a essere un punto di riferimento e a garantire questi servizi essenziali.

DONA AL 45581

Dal 1 al 18 ottobre inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero 45581 sarà possibile sostenere i servizi che UILDM offre ai propri soci e utenti con distrofie e altre malattie neuromuscolari. È possibile inviare un SMS per donare 2 euro o chiamare da rete fissa per donare 5 o 10 euro.

LO SPOT

A partire dal 4 ottobre 2020 lo spot realizzato per la Giornata Nazionale UILDM andrà in onda sulle reti LA7 e LA7d, la piattaforma Discovery Italia, i canali SKY, insieme a molte altre reti e radio a livello nazionale e locale.

“UN CAFFÈ CON…” TANTI AMICI DI UILDM!

Per raggiungere più persone possibili, UILDM ha creato il format “Un caffè con…”, in diretta Facebook dalla pagina UILDM dal 4 all’11 ottobre (https://www.facebook.com/uildm.naz): ogni giorno il presidente nazionale Marco Rasconi incontrerà un ospite diverso per bere un caffè insieme.

Pochi minuti, il tempo di un caffè, diventano così il momento giusto per fare del bene e aiutare chi ha una distrofia muscolare.

Andrea Locatelli

Il primo ospite di “Un caffè con…” sarà Andrea Locatelli, Campione del Mondo nella categoria Supersport 600 di motociclismo, in onda domenica 4 ottobre alle ore 16 sulla pagina Facebook di UIDM Nazionale (https://www.facebook.com/uildm.naz).

«Siamo passati dall’essere portatori di handicap, come si diceva in passato, all’essere portatori di possibilità. Con questa Giornata vogliamo ribadire che la nostra fragilità non ci ferma, che l’isolamento si può superare e che fuori c’è la vita.

Ogni contributo è prezioso per migliorare la qualità della vita delle persone con distrofia muscolare, e ci aiuta a garantire un anno di trasporto, consulenza medica, riabilitazione.», dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM.

Trovi tutte le novità e gli eventi delle Sezioni legati alla Giornata su giornatanazionale.uildm.org, uildm.org, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e sul nostro canale Youtube.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.