Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha rilevato aumenti importanti anche nella Pianura Padana e nell’Italia settentrionale

AGI – Previsioni del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) mostrano concentrazioni di ozono superficiale in aumento in gran parte d’Europa, in mezzo a ondate di calore estive in crescita. Il superamento delle concentrazioni di ozono oltre i valori soglia stabiliti dagli standard europei sulla qualità dell’aria ambiente comporta rischi significativi per la salute e l’ambiente. Gli scienziati del CAMS prestano particolare attenzione all’inquinamento da ozono superficiale durante i mesi estivi, quando temperature più elevate e modelli meteorologici anticiclonici forniscono condizioni favorevoli all’accumulo di inquinamento da ozono

Dall’inizio dell’estate, il CAMS ha monitorato diversi periodi favorevoli a un aumento delle concentrazioni di ozono superficiale. Con il recente aumento delle temperature e delle ondate di calore, è stato previsto un nuovo episodio di elevate concentrazioni di ozono superficiale e superamenti dei valori limite stabiliti dalla legislazione europea sulla qualità dell’aria in diverse aree dell’Europa occidentale e meridionale, tra il 29 luglio e il 4 agosto. In particolare, sono previste concentrazioni di ozono superficiale con valori di picco per la regione di Parigi, il Benelux e la Germania, evidenziando il ruolo significativo svolto dalle emissioni precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) che vengono spesso emesse lontano dai luoghi in cui si verificano gli episodi di inquinamento. Si prevede che anche la Pianura Padana nell’Italia settentrionale sperimenterà concentrazioni di ozono superficiale molto elevate durante questi giorni.

di redazione AGI