Toyota richiama 145.000 veicoli per airbag difettosi

Il richiamo riguarda alcuni Suv e ibridi del 2024 come Toyota Grand Highlander, Grand Highlander Hybrid, Lexus TX350, TX500 Hybrid e TX550 Hybrid+

Toyota sta richiamando 145.254 veicoli negli Stati Uniti a causa degli airbag laterali che potrebbero attivarsi in modo improprio. Lo ha reso noto la National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti.

In caso di incidente, l’airbag laterale fornisce una barriera che aiuta a prevenire l’espulsione dell’occupante dell’auto. Tuttavia, l’Nhtsa ha affermato che in alcuni veicoli Toyota, l’airbag lato conducente potrebbe non srotolarsi come previsto e potrebbe aprirsi parzialmente al di fuori di un finestrino aperto. Il richiamo riguarda alcuni Suv e ibridi del 2024 come Toyota Grand Highlander, Grand Highlander Hybrid, Lexus TX350, TX500 Hybrid e TX550 Hybrid+. Il rimedio al problema è in fase di sviluppo, ha affermato la Nhtsa.

Redazione AGI