Israele, oltre 70mila soldati disabili

Israele – Il numero dei disabili nell’esercito israeliano ha superato quota 70mila, secondo i dati diffusi dal Ministero della Sicurezza. Le stime del Ministero della Guerra indicano che questo numero salirà a 100mila soldati disabili entro la fine del 2025.

In circa 8 mesi, cioè dal 7 ottobre 2023, sono entrati nel Dipartimento di Riabilitazione del Ministero della Guerra 8.663 feriti, il 35% dei quali soffre di problemi psicologici. Il dipartimento riceve ogni mese 1.550 nuove domande, oltre alle richieste di riconoscimento di 6.500 feriti di guerre precedenti.

L’udienza, che si è tenuta lunedì scorso alla Knesset, è stata un altro terreno di scontro tra membri dell’esercito e rappresentanti del governo, dopo che i soldati hanno cominciato a sentirsi abbandonati, non solo sul campo di battaglia, ma anche durante la riabilitazione. Avevano perso parti del loro corpo e alcuni di loro avevano perso la capacità di vivere senza un aiuto costante. Il più controverso è stato uno dei soldati che è rimasto scioccato: “Perché ci mentite? Tutti ci ignorano, tutti i ministri ci hanno voltato le spalle, tutti ci sputano in faccia”.

Nel frattempo, il presidente della commissione, membro della Knesset, Mickey Levy, ritiene che “Israele che manda i suoi soldati in battaglia deve sapere come prendersi cura di loro quando ritornano e non deve abbandonarli una volta depositati”. Questa problematica è una bomba a orologeria. Proprio la settimana scorsa, un soldato riservista si è suicidato dopo un lungo servizio di riserva.

Israele e le sue crisi interne

Da parte sua, l’avvocato Idan Kleiman, capo dell’Organizzazione per i disabili dell’Idf, ha dichiarato in udienza: “I divari aumentano e sempre più sono i feriti. Il commissario per la funzione pubblica deve sedersi qui e spiegare come un medico dovrebbe curare 4mila feriti”.

Ha sottolineato che “la responsabilità per i soldati disabili dell’esercito inizia dall’ufficio del primo ministro e passa attraverso tutti i ministeri del governo, e loro semplicemente ci abbandonano. Il fallimento comincia a costare vite umane, i nostri figli migliori, e chiunque creda che non ci sarà conseguenze a lungo termine sbaglia e mette a rischio lo Stato di Israele”.

Le lesioni alle estremità sono la condizione più comune (42%), reazione emotiva e disturbo da stress post-traumatico 21%, lesioni interne 9%, lesioni del midollo spinale 7%, orecchie 8%, occhi 2%. Il 35% dei pazienti trattati nel reparto di riabilitazione presenta anche danni psicologici. Il Dipartimento di Riabilitazione ha osservato che l’anno scorso il budget è stato esaurito del 60% e nel 2024 si prevede che il budget sarà pari a circa il 100%. A maggio, il costo per il trattamento delle persone infette era stimato a 426 milioni di shekel.

Il Dipartimento di Riabilitazione del Ministero della Guerra si prepara a ricevere circa 20mila nuovi feriti nel 2025, di cui il 95% dei feriti sono uomini, circa il 70% dei soldati di riserva e la metà dei quali di età compresa tra 18 e 30 anni. Il Ministero della Guerra ha inoltre affermato nel suo rapporto alla Knesset, che circa 5mila soldati necessitano di un accompagnamento permanente e non possono contare su se stessi.

di Redazione Il Faro sul mondo