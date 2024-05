Nel nord della Francia è stato assaltato un furgone penitenziario

Due agenti di polizia sono stati uccisi, altri tre sono stati feriti e il detenuto che era a bordo è scappato: si stanno cercando sia lui sia le persone che lo hanno aiutato a fuggire

Due agenti della polizia penitenziaria francese sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco in un attacco a un furgone che trasportava un uomo detenuto, tra Rouen ed Évreux, nel nord del paese: il detenuto, la cui identità non è ancora stata confermata, è scappato. Il ministro della Giustizia francese, Éric Dupond-Moretti, ha confermato l’uccisione dei due agenti, aggiungendo che altri tre sono stati feriti in modo grave, di cui uno è in pericolo di vita. Nel frattempo sono cominciate ampie ricerche per trovare l’uomo e le persone che lo hanno aiutato a scappare.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe stato accerchiato attorno alle 11 vicino a un casello dell’autostrada A154, che è stata chiusa in entrambe le direzioni. Una fonte citata in forma anonima dall’agenzia AFP riferisce che le persone coinvolte nell’attacco avrebbero usato due veicoli, uno dei quali sarebbe poi stato trovato abbandonato e incendiato.

Le Parisien scrive che il detenuto scappato sarebbe un uomo identificato come Mohamed Amra. In un comunicato, la procura di Parigi ha fatto sapere che l’uomo è nato nel 1994, è stato condannato il 10 maggio per furto con scasso ed è indagato anche per rapimento e omicidio con sequestro di persona. Sul caso ha cominciato a indagare l’Autorità nazionale contro il crimine organizzato (JUNALCO).