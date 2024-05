Bonifici da confermare prima di ricevere i soldi, la novità arriva in Europa

I bonifici bancari devono essere confermati da parte del beneficiario prima che venga dato l’ordine definitivo di trasferimento del denaro. Succede in Portogallo

Da oggi in poi, i bonifici bancari richiederanno la conferma preventiva da parte del beneficiario prima che venga dato l’ordine definitivo di trasferimento del denaro.

Succede in Portogallo, che apre la strada per l’applicazione dello stesso sistema in Italia e nel resto d’Europa.

Bonifici, da oggi serve la conferma del destinatario in Portogallo

Questa funzionalità era già prevista per i trasferimenti tra conti portoghesi presso un bancomat Multibanco. All’ATM appare il nome della persona o società che riceverà il denaro, consentendo al cessionario di confermare in anticipo di stare inviando denaro al giusto beneficiario prima di confermare il trasferimento.

Ora il Banco de Portugal, la banca centrale portoghese, richiede che la stessa funzionalità venga estesa a tutti i bonifici in tutti i canali offerti dalle banche, come l’home banking o l’app bancaria che i clienti hanno sui loro smartphone.

Il modus operandi sarà esteso anche per gli addebiti diretti ai fini di confermare che il debitore sia il titolare del conto da addebitare

Così si riduce il rischio di truffa

Nel Rapporto sui sistemi di pagamento 2023 pubblicato a inizio mese, il Banco de Portugal spiega che questo servizio ridurrà il rischio di truffa, riducendo al minimo la possibilità di inviare denaro ai destinatari sbagliati.

Dal 24 giugno (fino a settembre l’applicazione della novità da parte delle banche sarà graduale) sarà possibile effettuare bonifici tra conti bancari portoghesi (bonifici normali o istantanei) semplicemente inserendo il numero di cellulare del beneficiario. In altre parole, quello che già avviene sulla rete MBWay, ora avverrà per tutti i trasferimenti tra conti nazionali, siano essi effettuati tramite home banking, app banca o allo sportello.

Redazione Money

di Giacomo Astaldi