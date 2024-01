PUBBLICITA

Mitsuko Tottori, 59 anni, è entrata nella compagnia nel 1985

Una donna alla guida di Japan Airlines. E’ stata nominata presidente della compagnia aerea nipponica.

Si tratta della prima volta che una donna ricopre questa carica. Non solo. E’ anche la prima ad essere arrivata ai vertici del vettore essendo entrata nella compagnia come hostess nel 1985. Negli anni poi Tottori ha occupato diversi posti di responsabilità e dal primo aprile siederà nella poltrona che è stata del presidente Yuji Akasaka.

In Giappone non è molto comune la presenza di donne nei vertici delle aziende: nel 2022 solo un 15,5 percento dei posti nei consigli di amministrazione delle compagnie quotate in borsa erano occupati da donne.

Red Ansa