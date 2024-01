Sudafrica, Oscar Pistorius rilasciato dopo 9 anni di carcere

PUBBLICITA

L’ex atleta paralimpico era stato condannato a 13 anni e 5 mesi per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp

L’ex atleta paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stato rilasciato dal carcere di Atteridgeville dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp.

Si trova già nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, quartiere ricco di Pretoria. Pistorius era stato condannato per omicidio a 13 anni e cinque mesi per aver sparato più volte alla donna, attraverso la porta del bagno di casa, all’alba del 14 febbraio 2013.

Il commento della madre di Reeva Steenkamp

L’ex atleta paralimpico ha ottenuto la libertà condizionata. “Le condizioni imposte dal comitato per la libertà vigilata, che includono corsi di gestione della rabbia e programmi sulla violenza di genere, inviano un chiaro messaggio che la violenza di genere viene presa sul serio. C’è stata giustizia per Reeva? Oscar ha scontato abbastanza tempo? Non potrà mai esserci giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna quantità di tempo riporterà indietro Reeva. Noi, che rimaniamo indietro, siamo quelli che scontano l’ergastolo”, ha commentato la madre di Reeva, June Steenkamp.