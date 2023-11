Morto Daisaku Ikeda, fondatore della comunità buddhista Soka Gakkai

PUBBLICITA

La morte è avvenuta il 15 novembre ma la notizia è stata diramata solo oggi, dopo che si sono già svolti i funerali. Aveva 95 anni

Il presidente onorario della comunità buddista internazionale Soka Gakkai e presidente della Soka Gakkai Internazionale, Daisaku Ikeda, è venuto a mancare nella sua casa di Tokyo nella notte del 15 novembre. La Soka Gakkai ha diramato un comunicato a tutte le sedi nel mondo: quella italiana, che conta molti seguaci anche nel mondo dello spettacolo, è stata fondata alla fine degli anni Sessanta.

La nota recita: “Ikeda è partito per una montagna sacra nel cuore della notte del 15 a causa della vecchiaia nella sua casa nel quartiere di Shinjuku, a Tokyo. Aveva 95 anni. Il funerale si è svolto il 17 come funerale di famiglia a cui hanno partecipato solo i parenti stretti.

Sensei Ikeda sposò la fede buddhista a 19 anni. Ha studiato sotto il secondo presidente, Josei Toda. Ha dedicato la sua giovinezza a realizzare l’aspirazione del suo mentore per raggiungere “kosen-rufu”, la pace sulla terra, e all’età di 32 anni è diventato il terzo presidente della società, succedendo al signor Toda. Da allora, ha lavorato instancabilmente per promuovere kosen-rufu a livello globale, trasformando la società in una motore di pace che si diffonde in 192 Paesi e regioni”.

La Soka Gakkai Internazionale, fondata il 26 gennaio 1975 nell’isola di Guam conta infatti oltre 13 milioni di membri in 192 nazioni e territori del mondo. Il suo obiettivo, si legge nel suo statuto “è creare una società pacifica che valorizzi ogni persona, attraverso la diffusione della cultura umanistica del Buddismo basandosi sull’insegnamento propagato da Nichiren Daishonin. La Soka Gakkai Internazionale ha sponsorizzato mostre itineranti sull’abolizione delle armi nucleari, l’educazione e la guerra, per dimostrare che è l’individuo ad avere il potere e la responsabilità di influenzare la società”.

I funerali della società si terranno il 23 novembre, con una trasmissione simultanea dalle sale di tutto il Paese. Successivamente si terrà una festa d’addio. Analoghe manifestazioni avverranno nelle sedi di Soka Gakkai in tutto il mondo che riuniscono circa 13,5 milioni di fedeli, dieci dei quali in Giappone”.

“Cari compagni e compagne di fede, questa mattina abbiamo ricevuto dalla Soka Gakkai Internazionale la notizia che il Maestro Daisaku Ikeda è deceduto nella sua residenza a Shinjuku, Tokyo, la sera del 15 novembre. Aveva 95 anni. Inviamo le nostre condoglianze dal profondo del cuore alla sua famiglia, a sua moglie Kaneko e ai figli Hiromasa e Takahiro, ed esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per aver incontrato un così grande maestro pregando con tutto il cuore per la sua eterna felicità. A nome del Consiglio Nazionale”. Così il presidente dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, Alberto Aprea, in una comunicazione ai membri dell’organizzazione buddhista

