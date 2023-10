Sharon Stone: La mia disabilità mi ha esclusa da Hollywood

PUBBLICITA

L’attrice Sharon Stone, nota per film come Basic Instinct e Casinò, ha svelato in un’intervista alla rivista People di essere stata dimenticata da Hollywood a causa della sua disabilità.

PUBBLICITA

Dopo aver vissuto dei momenti di fama globale, Stone ha affrontato gravi problemi di salute che, per oltre 20 anni, hanno messo a rischio la sua vita. Nel 2001, l’attrice ha rischiato la morte a causa della rottura di un’arteria vertebrale che ha causato un sanguinamento nel suo cervello per nove giorni.

Questa esperienza traumatica non era mai stata raccontata pubblicamente fino ad ora. Stone ha affermato di sentirsi ora a suo agio nel condividere pubblicamente ciò che le è accaduto. Ha continuato a raccontare che per molto tempo ha cercato di fingere di stare bene, ma ha ammesso che ha bisogno di otto ore di sonno ininterrotto altrimenti i suoi farmaci per il cervello non funzionano e può avere crisi epilettiche. Questa disabilità sembra essere stata la causa del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Dopo l’incidente, Stone ha attraversato un periodo difficile che ha portato al divorzio dal marito e alla perdita della custodia del figlio.

In quel periodo, Hollywood ha smesso di chiamarla. Nonostante le difficoltà, l’attrice sembra aver trovato la forza di reagire, affermando di aver perso tutto ma di sentirsi ora abbastanza.

Redazione Tendenzediviaggio