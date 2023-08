Per le autorità greche l’incendio è “fuori controllo”. La Commissione europea ha fatto sapere che sei Paesi europei stanno contribuendo ai soccorsi con sei squadre antincendio a terra attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue. Si tratta della più grande operazione aerea antincendio mai registrata nell’Unione europea.

L’incendio nella regione di Alessandropoli è il più grande nell’Ue dal 2000, quando il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi ha iniziato a registrare i dati. Da quando la Grecia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue, per la seconda volta quest’estate, il 20 agosto, l’Ue ha inviato 11 aerei antincendio rescEu di stanza in Croazia, Cipro, Francia, Germania, Spagna e Svezia, un elicottero Blackhawk dalla Repubblica ceca, 407 vigili del fuoco e 62 veicoli provenienti da Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Romania, Serbia e Slovacchia. Inoltre, il servizio di mappatura satellitare Copernicus ha pubblicato 20 mappe delle aree colpite.

Gli aiuti per le vittime

Martedì, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha tenuto ad Atene una riunione ministeriale per discutere della riforestazione necessaria dopo gli incendi. Il ministro greco dell’Ambiente, Theodoros Skylakakis, ha annunciato che nelle regioni interessate dovranno iniziare i lavori anti-alluvioni per evitare le frane delle prime piogge autunnali. Inoltre, sono allo studio risarcimenti per allevatori e agricoltori, ma anche per i residenti che hanno perso la propria casa.