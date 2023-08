PUBBLICITA

“6 miliardi di multa per la sordità dei soldati americani che hanno usato un suo prodotto” è la multa “monstre” che il gigante 3M, dopo aver informato la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la SEC) , ha concordato di pagare per risolvere la class action contro i suoi tappi per le orecchie Combat Arms. Class action di ben 250000 veterani dell’esercito. 3M aveva acquistato Aearo Technologies (Aearo) nel 2008. L’azienda ha prodotto tappi per le orecchie destinati ai militari tra il 1999 e il 2015.

PUBBLICITA

I tappi, tuttavia, non hanno impedito a centinaia di migliaia di militari di soffrire di perdita dell’udito mentre erano esposti al rumore degli aerei, colpi ed esplosioni in conflitti armati come quelli in Afghanistan e Iraq. In ragione dell’accordo l’azienda pagherà tra il 2023 e il 2029, 5 miliardi di dollari cash e 1 miliardo di dollari in azioni proprie. “Questo storico accordo rappresenta una straordinaria vittoria per le migliaia di uomini e donne che hanno servito coraggiosamente il nostro Paese e sono tornati a casa con danni all’udito che gli hanno cambiato la vita”, hanno detto gli avvocati dei militari.

di Daniele Rosa – Affari italiani