di Sara Perazzo

Icon of the Seas : informazioni e caratteristiche

Sarà un parco dei divertimenti, un resort, una spiaggia. Sì perché a bordo della Icon of the Seas, ogni passeggero potrà scegliere il proprio tipo di vacanza per un’esperienza unica e davvero incredibile. Saranno tante le attrazioni e le eccellenze a bordo di quella che è stata definita la nave da crociera più grande al mondo. Ospiterà il maggiore parco acquatico in mare. Ci sarà una piscina diversa per ogni giorno della settimana. Ci sarà un numero impressionante di punti di ristoro, tra locali, bar, lounge e ristoranti, ben 40 in tutto. La Icon sarà divisa in otto quartieri, ciascuno con i propri intrattenimenti dal vivo, le proprie esperienze da fare, i propri ristoranti, aperti giorno e notte

Tra le attrazioni ci sarà Thrill Island, dove si potranno mettere alla prova i propri limiti, scalare nuove altezze e raggiungere la massima velocità. Questa avventura ospita anche Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record. Il Central Park, lussureggiante e vivace, consentirà svariate opzioni per cenare e diversi intrattenimenti. Crown’s Edge è invece un percorso sospeso con le corde, in cui gli ospiti potranno stare a 47 metri di altezza sopra l’oceano. Su questa nave da crociera si potrà scegliere di soggiornare in 28 tipi diversi di cabine tra cui la tipologia Ultimate Family Townhouse, distribuita su tre livelli, con una grande balconata e la cassetta della posta personale. I migliori affacci saranno quelli delle prime cabine Sunset Corner Suite e delle Panoramic Ocean Views dell’AquaDome.

La Royal Promenade, la più grande, regalerà un affaccio sull’oceano con pavimento fino al soffitto oltre a 15 ristoranti, caffè, bar e aree lounge.