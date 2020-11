APP LAZIO DOCTOR per Covid

LAZIO DOCTOR per Covid (LAZIODrCOVID) è l’APP lanciata dalla Regione Lazio per contattare il tuo medico quando c’è la necessità.

È valutata tra le migliori 5 APP di teleassistenza disponibili sul mercato italiano nell’ambito dell’iniziativa interministeriale Innova Italia.

L’applicazione permette di consultare informazioni utili legate all’emergenza COVID-19 e connettere i pazienti con operatori sanitari e numero verde 800118800.

Disponibile per i cittadini, su smartphone o tablet.

LAZIO DOCTOR per Covid non è un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero Unico delle Emergenze (NUE) 112/118 che deve essere attivato da parte del cittadino in caso di emergenza sanitaria.

Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano i servizi forniti da LazioDoctor a i sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Per conoscere maggiori dettagli sul servizio consulta il link http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/scarica-app/