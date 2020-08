Optima Mobile: ecco le offerte mobili agevolate riservate ai clienti non udenti e non vedenti

Optima Mobile, in ottemperanza alla delibera AGCOM n. 46/17/CONS in materia di “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”, continua a rendere possibile la sottoscrizione delle opzioni tariffarie agevolate della gamma Optima con Te ai propri clienti ciechi e sordi

Optima Mobile è un operatore di rete virtuale (MVNO) di proprietà all’azienda italiana Optima Italia S.p.A., specializzata in offerte integrate di energia e telecomunicazioni. Esso Opera su tutto il territorio nazionale grazie alla rete Vodafone fino in 4G a velocità massima di 60 Mbps.

In pratica rimangono immutate le caratteristiche delle due offerte mobili già descritte in passato da MondoMobileWeb.

Per i clienti non udenti è ancora riservata Optima con Te SMS, caratterizzata da un bundle composto da 400 minuti, 50 SMS al giorno e 10 Giga di traffico dati per la navigazione. Il tutto al costo di 6 euro al mese.

Dal canto loro invece, i clienti affetti da cecità possono sottoscrivere l’opzione tariffaria Optima con Te, che permette di usufruire di 2000 minuti, 100 SMS e 10 Giga di traffico internet al costo mensile complessivo di 10 euro al mese.

L’attivazione di una delle offerte agevolate Optima con Te va richiesta compilando un apposito modulo disponibile sul portale web del gestore, al quale allegare la certificazione medica di sordità o cecità totale o parziale rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica, propedeutica all’attivazione della promozione dedicata.

La documentazione necessaria, completa di tutti i dati, va spedita per posta ordinaria all’indirizzo Optima Italia S.p.A. – Corso Umberto I, 174 – 80138 Napoli, via FAX al numero 800959600, o in alternativa tramite email a servizioclientiprivati@optimaitalia.com.

Il cliente che decide di effettuare la richiesta di uno dei benefici sopra descritti, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 381/1970 e successive modifiche, di non aver già fruito su altre utenze Optima Italia S.p.A. o di altro operatore mobile, dell’agevolazione prevista dall’art. 5 della delibera 46/17/CONS, di essere a conoscenza che tali condizioni agevolate sono fruibili con riferimento ad una sola utenza telefonica mobile, e di impegnarsi a rispettare tale limite per tutta la durata dell’offerta di cui si richiede l’attivazione.

Il Servizio Clienti Optima Mobile, raggiungibile al numero verde 800913838, offre anche l’eventuale supporto necessario alla compilazione degli appositi moduli di richiesta. Non è possibile evadere la richiesta in caso di documentazione illeggibile, incompleta o erroneamente compilata.

Infine si fa presente pure che Optima Italia offre delle agevolazioni economiche anche per i clienti disabili di rete fissa e di conseguenza per i loro conviventi. Si tratta di uno sconto del 50% sul canone mensile delle offerte flat e semiflat Voce e Dati e per quelle di sola navigazione Internet.