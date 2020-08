Apple collabora con la Gallaudet University per nuove iniziative di istruzione e accessibilità

Grazie alla collaborazione con Apple, la Gallaudet University offrirà ai propri studenti nuovi strumenti per un’istruzione accessibile.

Apple ha avviato una collaborazione con la Gallaudet University per un nuovo programma di accessibilità e istruzione che includerà alcune iniziative tecnologiche e il supporto per varie borse di studio.

La Gallaudet University, con sede a Washingto D.C., è una scuola per sordi o ipoudenti istituita a livello federale. È stata fondata nel 1864 ed è ufficialmente bilingue, visto che viene utilizzata la lingua dei segni sia inglese che americana.

La partnership dell’università con Apple ha l’obiettivo di “rendere l’apprendimento più accessibile ed espandere le opportunità sia accademiche che di carriera per gli studenti della Gallaudet“.

Gallaudet e Apple forniranno a tutti gli studenti e ai docenti un iPad Pro, ma anche Apple Pencil e SmartFolio, per facilitare l’apprendimento e l’istruzione. Il programma sarà poi esteso anche al Laurent Clerc National Deaf Education Center, la scuola K-12 della Gallaudet.

Con questa iniziativa, l’università mira a migliorare l’istruzione (anche virtuale) sfruttando la tecnologia e tutte le funzioni di accessibilità offerte dalle piattaforme Apple.

A sua volta, Apple ha anche lanciato un nuovo programma di borse di studio per studenti di colore con disabilità in cerca di carriera nel campo dell’informatica, della tecnologia, dell’informazione o di altri campi STEM. L’azienda darà agli studenti della Gallaudet l’opportunità di progettare app bilingue in ASL e inglese. Gli studenti avranno anche la possibilità di partecipare all’annuale Worldwide Developers Conference, che si tiene solitamente a giugno presso l’Apple Park.

Attivato anche un nuovo programma di reclutamento per gli studenti della Gallaudet nello store Apple Carnegie Library. Il negozio attualmente impiega più di 30 dipendenti non udenti o ipoudenti, e molti di loro sono studenti o ex alunni dell’Università.