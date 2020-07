Continuano ad essere disponibili le opzioni tariffarie mobili agevolate di Tim, denominate TIM Easy Voce+Giga e TIM Easy SMS + Giga, dedicate ai clienti sordi e ciechi totali o parziali.

Si tratta di offerte che in ottemperanza con quanto previsto dalla delibera AGCOM N. 46/17/CONS sono disponibili già da qualche tempo con l’operatore ex monopolista, ma delle quali MondoMobileWeb vuole parlare in quanto abbastanza importanti per via del loro target di destinazione.

TIM Easy Voce + Giga, rivolta ai clienti non vedenti, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10,8 Giga di traffico internet in 4G al costo mensile complessivo di 9,70 euro. Il contributo di attivazione è gratuito e del quantitativo totale di Giga, 4 al mese sono utilizzabili sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.

I minuti illimitati sono conteggiati a effettivi secondi di conversazione e sono validi sul territorio nazionale e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di operatori nazionali.

Con riferimento al traffico voce illimitato incluso nell’offerta, il cliente Tim è tenuto a utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, astenendosi, quindi, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale. Il traffico voce non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

La TIM Easy SMS + Giga, attivabile dai clienti non udenti, offre un bundle composto da SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 21,8 Giga di traffico dati in 4G per la navigazione in internet (di cui 4 Giga utilizzabili sia in Italia, sia nei Paesi dell’Unione Europea), al costo mensile di 9,70 euro. Il contributo di attivazione è gratuito.

Gli SMS illimitati, non concorrenti al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte, sono validi su tutto il territorio nazionale e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di operatori nazionali.

Si escludono invii verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 (tipo quelle dedicate alla partecipazione a sondaggi, televoti o concorsi). Anche in questo caso il cliente è tenuto a utilizzare il traffico SMS e l’offerta in generale, in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale.

Il traffico dati offerto da entrambe le opzioni tariffarie è valido per l’utilizzo del cellulare come modem e per l’utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer. Quello non utilizzato al termine del mese non è cumulabile con quello attribuito nel periodo successivo. Consumati i Giga inclusi nell’offerta il traffico dati viene bloccato fino alla successiva disponibilità.

Si specifica anche che il traffico è conteggiato a scatti anticipati da 1 KB ed è valido per l’utilizzo da cellulare, in Italia e nei Paesi UE, su APN wap.tim.it (per BlackBerry è blackberry.net).

Si ricorda che la velocità di connessione massima teorica delle offerte (fino a 100 Mbps per il 4G e fino a 300 Mbps per il 4G Plus) dipende da fattori tecnici variabili della rete dell’operatore, dal livello di congestione della rete internet, dal server cui il cliente è collegato e dalle caratteristiche dello smartphone in dotazione. In caso di assenza di copertura di Rete 4G, la velocità di connessione teorica è fino a 42.2 Mbps.

L’addebito del costo di TIM Easy Voce + Giga e TIM Easy SMS + Giga può avvenire attraverso l’utilizzo del credito residuo presente sulla TIM Card, mediante bonus accreditati sulla TIM Card attraverso sconti o promozioni, tramite pagamento con carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard e Amex (escluse le carte prepagate) e tramite addebito su conto corrente bancario o postale.

Si tratta di due offerte a tempo indeterminato con addebito dei costi e rinnovo dei servizi ogni mese. Il rinnovo dovrebbe avvenire entro massimo 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza.

E’ comunque possibile verificare in qualsiasi momento, l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico residuo dalla sezione MyTIM Mobile del sito ufficiale, telefonando gratuitamente il 40916 o il Servizio Clienti 119. Si specifica che in caso di navigazione internet prima dell’esito positivo del rinnovo, si applica la tariffa base Flat Day.

Al momento del rinnovo, qualora il credito residuo sulla TIM Card dovesse essere insufficiente a coprire l’intero costo mensile previsto, verrà utilizzato il credito disponibile al momento dell’addebito, l’offerta rimane attiva, ma inibita. Non sarà infatti possibile chiamare, inviare SMS o navigare fino a quando la parte residua del costo del rinnovo non verrà saldata.

Coloro che vogliono sottoscrivere una delle due offerte agevolate di Tim, devono inviare un fax al numero 800600119, contenente la fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido, la copia dell’attestazione medica, redatta dalla competente autorità sanitaria pubblica, accertante lo stato di sordità o cecità (da allegare soltanto in caso di prima attivazione), ed il modulo di richiesta attivazione disponibile sul sito ufficiale dell’operatore, debitamente compilato e firmato.

In alternativa è anche possibile compilare ed inviare direttamente online la richiesta di attivazione. In questo caso si deve visitare la sezione “Assistenza”, selezionare tra i moduli disponibili per i clienti ricaricabili, quello chiamato “Richiesta attivazione offerta per clienti non vedenti“, cliccare sulla voce “Compila” e, dopo essersi autenticati, completare la compilazione dell’apposito form inserendo i dati richiesti, allegando i documenti necessari e inviando direttamente online il modulo.

Ciascun cliente può attivare l’offerta agevolata su un solo numero e, firmando il modulo di richiesta di attivazione, deve dichiarare di non aver già fruito su altre utenze telefoniche mobili di Tim o di altri operatori mobili dell’agevolazione, impegnandosi a rispettarne il limite predetto per tutta la durata dell’offerta, ai sensi dell’art. 5 della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 46/17/CONS.

I non vedenti parziali possono richiedere alternativamente le agevolazioni sul fisso o sul mobile. Le offerte sono disattivabili in qualunque momento, chiamando gratuitamente il 40916 o accedendo alla sezione MyTIM Mobile.

Entrambe le offerte risultano valide per i soli clienti ricaricabili ed i loro prezzi sono IVA inclusa. Si può usufruire del bundle che offrono soltanto in caso di credito sulla SIM e l’attivazione ed i successivi rinnovi dell’offerta determinano la proroga della durata della TIM Card di 13 mesi, decorrenti dalla data in cui avviene l’attivazione o il rinnovo. Nel corso del tredicesimo mese il servizio funziona soltanto per la ricezione delle chiamate e dei messaggi.

Le offerte 4G sono abilitate gratuitamente a questa tipologia di navigazione fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload e, in UE, superati i 4 Giga previsti si passa ad una tariffazione di 0,70 centesimi di euro per ogni MB consumato.

L’attivazione di TIM Easy SMS+Giga o TIM Easy Voce+Giga prevede anche la contestuale attivazione senza costi aggiuntivi di TIM in Viaggio Full, che permette di parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone, PC e tablet ogni volta che si viaggia all’Estero nei Paesi Extra UE, e che non comporta costi in Italia.