1M di dollari per gli sviluppatori vincitori

Sono stati forniti anche alcuni spunti, evidenziando le principali capacità che la piattaforma è in grado di offrire soprattutto dal punto di vista dell’Intelligenza Artificiale e della Realtà Aumentata. StorySign rappresenta un esempio, è infatti in grado di utilizzare l’AI per scansionare dei testi ed utilizza il Machine Learning Kit per tradurre i libri nella lingua dei segni in modo che anche i bambini non udenti possano apprezzarne il contenuto. Link Now affronta invece il problema della collaborazione a distanza, mai tanto necessaria quanto di questi tempi.

Gli sviluppatori che saranno in grado di presentare idee altrettanto creative potranno scontrarsi sulla base di cinque categorie: migliore app, miglior gioco, migliore app di Impatto Sociale e l’app più popolare. Verrà dunque assegnato un premio per ciascuno di essi mentre sarà previsto una ricompensa aggiuntiva per la categoria Menzione d’Onore.

Il concorso è già partito ed è possibile registrarsi fino alla fine del mese di agosto, sia singolarmente che a gruppi con un massimo di tre componenti. Entro tale data, una giuria selezionata valuterà le varie proposte e selezionerà le 20 migliori app per ogni singola regione continentale. La competizione, come anticipato, copre cinque regioni: Europa, Asia zona Pacifico, Medio Oriente, Africa, America Latina e Cina.

Le app saranno verranno poi rese disponibili al download tramite lo store proprietario, il Huawei AppGallery a partire dal 21 settembre. Il rush finale del concorso è previsto per ottobre ed oltre ai premi in denaro, le app vincitrici verranno messe in evidenza sull’AppGallery, con la possibilità che ben 650 milioni di assidui frequentatori della piattaforma, distribuiti in 170 paesi, possano visualizzarle tra le migliori applicazioni da scaricare.