Popolazione mondiale, superati gli otto miliardi di persone

Le stime

Come si spiega sullo stesso sito, le Nazioni Unite dovrebbero ufficializzare il superamento degli 8 miliardi agli inizi del 2023. E quindi potrebbero «replicare che “la notizia e vera, ma prematura”, come disse George Bernard Shaw a chi gli chiedeva di commentare la notizia della sua morte, apparsa sui giornali». Ma in realtà, sostengono i nostri esperti, nessuno può sapere con esattezza chi abbia ragione, perché il margine di errore delle stime e di 100 milioni in più o in meno rispetto al dato reale. Ma il punto è che insomma, mese più mese meno, ci siamo: sulla Terra ci sono 8 miliardi di uomini. Un dato impressionante, se si pensa che eravamo 4 miliardi nel 1974 e 7 miliardi nel 2011. Un trend frutto dei progressi della medicina, innanzitutto, e del relativo miglioramento delle condizioni di vita.

Il declino dell’Italia

In questa crescita mondiale della popolazione si inserisce però la crisi demografica dell’Italia che nell’ultimo decennio è rimasta sostanzialmente ferma (-0,1%) mentre la Francia ha guadagnato 4,4 milioni (+6,9%), il Regno Unito 4,3 milioni (+6,8), la Germania 2,9 milioni (+3,7%), la Spagna 700mila (+1,6%). In Italia, secondo il demometro Neodemos, la popolazione è oggi di circa 59 milioni e 400mila ma risalta lo squilibrio crescente tra i giovani (0-19 anni), che sono poco più di 10 milioni, e gli anziani (over 60) che sono quasi 18 milioni e 400mila.