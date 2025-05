Per martedì 6 maggio è previsto uno sciopero nazionale dei treni

Martedì 6 maggio è previsto uno sciopero del personale ferroviario indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: durerà otto ore, dalle 9 alle 17, e coinvolgerà i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia (la sezione per il trasporto passeggeri di Ferrovie dello Stato), Trenord e Tper (le aziende che gestiscono i treni regionali rispettivamente in Lombardia ed Emilia Romagna).

L’elenco dei treni garantiti anche durante lo sciopero è consultabile sul sito di Trenitalia, ma sono previste variazioni e cancellazioni durante tutta la giornata. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati per il fallimento delle trattative con le aziende per il rinnovo del contratto nazionale della mobilità, scaduto quasi un anno e mezzo fa, il 31 dicembre del 2023.

Chi ha prenotato un biglietto ma intende rinunciare al viaggio può chiedere un rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato, se si tratta di Frecce o treni Intercity, e fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali (anche per Trenord). Può anche chiedere di spostare il viaggio, in base alla disponibilità dei posti. Le richieste possono essere fatte sulle app o i siti di Trenitalia e Trenord, al numero verde 800 89 20 21, oltre che di persona in stazione.

Redazione Il Post