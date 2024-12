Qualità della vita, Latina scala dieci posizioni

Il capoluogo pontino si piazza al 77esimo posto nella nuova indagine pubblicata dal Sole 24 Ore

La provincia di Latina ha guadagnato 10 posizioni nella classifica sulla qualità della vita, ma rimane comunque al 77esimo posto su 107 province italiane. Questo dato emerge dalla nuova indagine pubblicata dal Sole 24 Ore, che analizza una vasta gamma di indicatori per misurare il benessere e le condizioni di vita nelle diverse aree del Paese.

La popolazione della provincia, secondo i dati Istat aggiornati al 2024, ammonta a 565.999 abitanti. Latina si distingue per alcuni aspetti positivi, ma soffre ancora di significative criticità in settori chiave.

Uno degli indicatori più incoraggianti per la provincia è l’indice di rotazione delle cause, che misura l’efficienza della giustizia civile. Con l’11esima posizione a livello nazionale, Latina si colloca tra le migliori province italiane in questo ambito, segnalando un sistema giudiziario capace di gestire efficacemente i procedimenti definiti rispetto ai nuovi iscritti (dati Giustizia.it, 2023).

Anche il clima rappresenta un punto a favore per il territorio. Latina è infatti 11esima in classifica per il soleggiamento, con una media di 8,6 ore di sole al giorno, un aspetto che contribuisce positivamente alla qualità della vita. Tuttavia, le condizioni climatiche presentano anche alcune sfide, come le frequenti ondate di calore.

Nonostante i progressi, la provincia di Latina rimane penalizzata da gravi inefficienze in settori strategici. Un dato particolarmente negativo riguarda l’efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile, dove Latina si piazza al 104esimo posto in Italia. Solo il 32% dell’acqua immessa in rete risulta efficacemente distribuito, secondo i dati Istat 2022, una performance che evidenzia problemi infrastrutturali rilevanti.

Sul fronte ambientale, Latina è 91esima in classifica per le ondate di calore, avendo registrato 22 sforamenti con temperature uguali o superiori ai 30°C per almeno tre giorni consecutivi nel periodo 2011-2021. Anche la gestione degli eventi estremi non è tra le migliori: la provincia si colloca al 63° posto, con 23 giorni di accumulo di pioggia superiore ai 40 mm nello stesso decennio.

Il miglioramento di 10 posizioni nella classifica nazionale è un segnale incoraggiante, ma i risultati sottolineano che c’è ancora molto da fare per migliorare la qualità della vita nella provincia di Latina.

