Auto sospetta, a bordo trovati due uomini che chiedono offerte per un’associazione di sordomuti non attiva

Non sono stati riscontrati reati al momento del controllo, ma le persone interessate sono pluripregiudicati, specificamente per reati di truffe. I Carabinieri proseguiranno con gli accertamenti

Non sono stati riscontrati reati al momento del controllo, ma le persone interessate sono pluripregiudicati, specificamente per truffe. I Carabinieri proseguiranno con gli accertamenti.

Il fatto

Un’autovettura sospetta ieri è stata notata e segnalata da un Carabiniere fuori servizio. L’intervento, che ha coinvolto i militari di Andorno, ha individuato due uomini a bordo, uno dell’89 e uno del 2008. I due, fanno sapere i Carabinieri, chiedevano offerte per una associazione di sordomuti che non risulta attiva, probabilmente è inesistente. Non sono stati riscontrati reati al momento del controllo, ma le persone interessate sono due pluripregiudicati, specificamente per truffe. Di origine rumena, sono residenti fuori Provincia.

Dopo il controllo, i due si sono allontanati. I Carabinieri proseguiranno con gli accertamenti

Redazione Prima Biella