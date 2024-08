Coi ritmi di spesa attuali l’Italia rischia di perdere una parte consistente dei fondi, anche se le cose potrebbero cambiare e la Commissione Europea potrebbe concedere delle proroghe

Questa settimana la Commissione Europea ha versato all’Italia la quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il grande piano di riforme e investimenti finanziato con fondi comuni europei nell’ambito del Next Generation EU. La rata valeva 11 miliardi di euro ed era subordinata al raggiungimento di 53 obiettivi. È un risultato importante, che conferma la buona progressione nell’attuazione del Piano, che infatti è stato rivendicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Capire esattamente a che punto siamo con l’attuazione del PNRR però non è facile, soprattutto perché ora stiamo entrando in una fase operativa in cui bisogna indire i bandi, aprire i cantieri e far partire i progetti infrastrutturali: procedure ben più complesse rispetto all’approvazione di riforme, che invece hanno rappresentato la maggior parte degli obiettivi raggiunti fin qui.

La tabella di marcia concordata con la Commissione Europea prevede dieci rate semestrali (anche se il termine dei sei mesi è più orientativo che perentorio): per ottenere ogni rata bisogna raggiungere alcuni obiettivi, e se la Commissione certifica il raggiungimento eroga la somma di denaro stabilita. L’Italia ha ottenuto cinque delle dieci rate, e il 28 giugno scorso ha trasmesso la richiesta per la sesta rata, che ora dovrà essere esaminata dalla Commissione. Siamo dunque in linea con il programma prefissato, che prevede la conclusione del PNRR, avviato nel luglio del 2021, entro la fine di giugno del 2026.

Le cose vanno un po’ meno bene con la spesa connessa al PNRR. Gli obiettivi possono essere di due tipi: riforme e provvedimenti che governo e parlamento devono approvare e attuare, oppure opere infrastrutturali di varie dimensioni, che sono più complesse da portare a termine. All’inizio è necessario fare progetti, bandire concorsi e assegnare appalti, poi bisogna aprire i cantieri e costruire ponti, strade e ferrovie, con tutte le complicazioni, i ritardi e le lungaggini che spesso accompagnano i lavori pubblici in Italia, specialmente al Sud. A differenza delle riforme, farsi un’idea precisa su come stia procedendo questa componente del PNRR è piuttosto difficile, anche perché i dati e le informazioni che il governo fornisce sono parziali.

Nella relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano, presentata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto il 22 luglio scorso, il dato relativo alla spesa per il 2024 non era granché incoraggiante: nei primi sei mesi dell’anno erano stati spesi 9,4 miliardi di euro, per un importo complessivo (dal 2021 al 30 giugno scorso) di 51,3 miliardi di euro.

Il 31 luglio, illustrando la relazione in parlamento, Fitto (che ha la delega sull’attuazione del PNRR) ha integrato quei dati per provare a presentare una situazione più rosea. Ha detto che dalla nuova spesa complessiva erano state tolte le spese fatte per progetti che poi sono stati eliminati del PNRR, nell’ambito di una revisione concordata con la Commissione Europea nell’autunno del 2023. Quindi, se si considera che quei 51,3 miliardi erano al netto dei progetti esclusi e per cui si erano già spesi alcuni miliardi (ma Fitto non ha detto quanti, esattamente), la spesa effettiva nel primo semestre del 2024 è superiore a 9,4 miliardi.

Inoltre Fitto ha detto che tra il giorno dell’approvazione della relazione semestrale da parte del governo, il 17 luglio, e il 31 luglio erano stati spesi altri 900 milioni, e dunque il conto totale sulla spesa nel 2024 andrebbe aggiornato: 52,2 miliardi. Questa difficoltà a tenere il passo sull’attuazione del Piano è in parte fisiologica e per certi versi positiva, perché riflette un incessante lavoro quotidiano. Dall’altro ha a che vedere con la complessità di ReGis, la piattaforma digitale del ministero dell’Economia su cui tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR devono registrare lo stato d’avanzamento dei lavori di loro competenza.

Molti comuni hanno difficoltà nel gestire questa piattaforma, giudicata troppo cervellotica e poco intuitiva, o più spesso sottovalutano l’importanza delle procedure di rendicontazione. Per questo a marzo il governo aveva approvato una norma che gli consente di controllare le amministrazioni in ritardo con ReGis, di fatto commissariandole e impendendo loro di assumere nuovo personale da impiegare nei progetti del PNRR.

Ma pure tenendo conto di queste difficoltà, e ammettendo che la spesa effettivamente realizzata sia superiore a quella registrata, il dato sui finanziamenti utilizzati resta modesto. Dei 194 miliardi di euro che la Commissione Europea ha messo a disposizione dell’Italia, ne restano da spendere ancora circa 140 quando siamo ormai ben oltre la metà del percorso. Considerando che i primi sei mesi di attuazione del Piano non hanno di fatto previsto reali piani di spesa, finora l’Italia è riuscita a impiegare in media non più di 20 miliardi all’anno. Se si pensa che nei due anni che restano bisognerà spenderne 140, significa che il ritmo di spesa dovrebbe più che triplicare.

Anche da questo punto di vista Fitto ha indicato dei dati più rassicuranti. Dei 194 miliardi previsti dal PNRR, 165 riguardano progetti che sono stati già avviati: cioè riforme già conseguite o comunque opere in corso di realizzazione. Inoltre, 132 di quei 194 miliardi dovranno finanziare progetti che richiedono bandi di gara e appalti: per oltre il 90 per cento di queste opere (122 miliardi) le procedure sono state avviate, e in gran parte (111 miliardi) già completate. Si sa dunque già, grosso modo, chi dovrà realizzare i lavori, con quali tempi e con quali metodi. È come se tutto il lavoro amministrativo e burocratico preliminare per l’apertura dei cantieri più complessi sia quasi completato, rendendo più facile poi procedere con le spese.

Fitto ha sottolineato anche che i dati del primo semestre del 2024 fanno riferimento a spese disposte per l’effettiva realizzazione di nuove opere, e non sono più connesse con meccanismi di assegnazione di risorse automatici per le imprese. Nel 2023 le due componenti che avevano trainato la spesa connessa al PNRR erano il Superbonus, cioè il costoso piano di agevolazioni fiscali per chi ristrutturava un immobile migliorandone l’efficienza energetica, e i crediti d’imposta per le imprese che rientravano nel piano Transizione 4.0. Nel 2024 invece queste voci di spesa si sono quasi del tutto azzerate: significa che le spese rendicontate fanno tutte riferimento a progetti avviati e opere in corso di realizzazione. E questo sarebbe un segnale che farebbe sperare in una progressiva accelerazione nei progetti connessi al PNRR.

Per l’Italia questa è una necessità, più che una speranza. Anche prendendo come riferimento il dato più recente indicato da Fitto a proposito del tasso di spesa – i 900 milioni spesi tra il 17 e il 31 luglio – si arriverebbe grosso modo a due miliardi al mese di investimenti utilizzati: vorrebbe dire spendere, in proiezione, meno di 50 miliardi dei residui 140. Col rischio concreto, a quel punto, di non vedersi assegnare dalla Commissione la parte non impiegata dei fondi.

Tutte le opere del PNRR vanno completate entro il 30 giugno del 2026, e i governi hanno poi ancora due mesi, fino al 31 agosto, per rendicontare la spesa, cioè per certificare che tutti gli investimenti stanziati per conseguire i risultati previsti sono stati impiegati. Sono tempistiche oggettivamente proibitive per l’Italia, e anche per questo da tempo il governo valuta l’ipotesi di chiedere alla Commissione Europea una proroga che rinvii la scadenza del PNRR oltre la metà del 2026.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, della Lega, ha più volte sostenuto la necessità di una proroga, anche con dichiarazioni pubbliche piuttosto esplicite. Fitto invece si è sempre detto contrario, e ha negato che il governo Meloni possa avanzare formalmente questa richiesta alla Commissione. In realtà, quello tra Fitto e Giorgetti pare più un gioco delle parti. Anche il ministro per gli Affari europei considera l’ipotesi di dover ricorrere a una proroga tutt’altro che remota, ma ha lasciato intendere che non vuole essere lui a porre la questione alle istituzioni europee. La convinzione, condivisa da Giorgetti e da Fitto, è che saranno i governi di altri Paesi a intestarsi questa iniziativa, così da evitare che proprio all’Italia, che è il Paese che ha il PNRR più cospicuo e impegnativo di tutti gli Stati membri in termini assoluti, possa essere addebitata la responsabilità dei ritardi. Il governo socialista della Spagna, il cui Piano è insieme a quello italiano uno dei più imponenti, ha già lasciato trapelare informalmente la volontà di ottenere una proroga della scadenza del PNRR.

Durante l’audizione in parlamento dello scorso 31 luglio Fitto ha comunque fatto capire chiaramente che sarà necessario tornare a negoziare, in qualche modo, con la Commissione. Per esempio, bisognerà rivalutare con una certa «elasticità» il vincolo di spesa del 40 per cento per il Mezzogiorno, che era stato pensato per garantire la riduzione dei divari territoriali ma sta ora diventando incompatibile con l’avanzamento effettivo del Piano.

Redazione IL POST