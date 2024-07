Tagli ai vitalizi? Gli ex parlamentari annunciano battaglia

L’Associazione degli ex parlamentari contesta la recentissima decisione del Consiglio di giurisdizione della Camera contestando la “legittima aspettativa” come diritto fondamentale di ogni cittadino

AGI – “Nessun cittadino può essere penalizzato per il passato, come ha più volte ribadito la Corte Costituzionale” e partendo da questo presupposto l’Associazione degli ex parlamentari contesta la recentissima decisione del Consiglio di giurisdizione della Camera, paventa “un precedente inquietante per tutti i pensionati” e anticipa “iniziative anche eccezionali a tutela dei diritti fondamentali del cittadino”.

“L’alta Corte ha stabilito più volte in misura del tutto temporanea ed eccezionale può essere effettuato un intervento retroattivo ed è ammessa una riduzione di qualunque stipendio e di qualunque indennità per un massimo di tre anni” sottolinea l’Associazione che rappresenta gli ex parlamentari, rilevando che “il Consiglio di giurisdizione della Camera dei Deputati ha rigettato i ricorsi presentati dagli ex deputati in materia di vitalizi i quali chiedevano appunto l’applicazione di questo principio elementare del diritto” e che “la sentenza è quindi in contrasto palese con le decisioni della Corte Costituzionale che ha stabilito più volte in maniera costante che il principio della ‘legittima aspettativa’ è il presupposto dello Stato democratico e dello Stato di diritto”.

