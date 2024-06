Scuola, Valditara: “Presto 300 euro in più negli stipendi degli insegnanti”

Il governo ha “sbloccato il contratto collettivo 2019-2021” che ha portato a un aumento in media, “tra 61 e 191 euro per il personale Ata, e di 124 euro per i docenti”.

Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo a una interrogazione di Avs al question time alla Camera.

Nel complesso, ha continuato, con i finanziamenti previsti ci saranno “quasi 300 euro al mese di aumento per gli insegnanti”.

Redazione Tgcom24.Mediaset