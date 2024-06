Saldi estivi 2024: il calendario regione per regione

Il calendario con le date dei saldi estivi 2024 in Italia, regione per regione: quando iniziano, quanto durano e le regole previste quest'anno

Si avvicina il tanto atteso periodo dei saldi estivi e in molti già si pongono la fatidica domanda: ma quando iniziano quest’anno? La data di inizio degli sconti in Italia è stata annunciata dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ma le date di chiusura del periodo dedicato ai ribassi dei prezzi variano da regione a regione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’annuncio di Fedriga sui saldi estivi 2024 in Italia

Attraverso un comunicato stampa, il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha annunciato la data di inizio dei saldi estivi 2024, fissata per il 6 luglio 2024.

Come di consueto, quindi, anche quest’anno i saldi estivi prenderanno il via il primo sabato del mese di luglio. Andrea Maria Antonini, Coordinatore della Commissione e Assessore della Regione Marche, proprio a questo proposito, ha spiegato: “La data di avvio delle vendite è stata stabilita dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I saldi cominciano il primo sabato del mese di luglio. Anche lo scorso anno presero il via lo stesso giorno, ma di giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva anche con il primo giorno del mese, motivo per cui si stabilì una deroga”.

Il calendario dei saldi estivi 2024, regione per regione

Di seguito, ecco il calendario completo con tutte le date dei saldi estivi 2024 in Italia, regione per regione:

Abruzzo: 6 luglio-3 settembre;

Basilicata: 6 luglio-6 settembre;

Calabria: 6 luglio-4 settembre;

Campania: 6 luglio-3 settembre;

Emilia Romagna: 6 luglio-3 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio-30 settembre;

Lazio: 6 luglio-17 agosto;

Liguria: 6 luglio-19 agosto;

Lombardia: 6 luglio-3 settembre;

Marche: 6 luglio-31 agosto;

Molise: 6 luglio-3 settembre;

Piemonte: 6 luglio-31 agosto;

Puglia: 6 luglio-15 settembre;

Sardegna: 6 luglio-3 settembre;

Sicilia: 6 luglio-15 settembre;

Toscana: 6 luglio-3 settembre;

Umbria: 6 luglio-3 settembre;

Valle d’Aosta: 6 luglio-30 settembre;

Veneto: 6 luglio-31 agosto;

Prov. aut. Bolzano: i saldi estivi prenderanno il via nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige il 19 luglio e termineranno il 16 agosto. Nei comuni turistici, però, i saldi estivi inizieranno il 17 agosto e termineranno il 14 settembre.

Prov. aut. Trento: a scegliere le date di inizio e fine dei saldi estivi 2024 saranno i commercianti in autonomia.

Le regole per i negozianti durante i saldi

La durata del periodo riservato ai saldi è di 6 settimane.

Per i negozianti sono previste alcune regole specifiche: il venditore, innanzitutto, ha l’obbligo di esporre il prezzo originale e quello scontato della merce, specificando anche la percentuale di sconto che è applicata.

Il cambio dopo l’acquisto è lasciato alla discrezionalità del commerciante, fatta eccezione, ovviamente, per i casi di difetto di conformità tutelati dal codice del consumo (art. d.lgs. 206/2005 s.m.i.).

In virtù di quanto disposto dalla normativa regionale del Lazio in materia (art. 34 del T.U. del Commercio della L.R. 22/2019) , vige il divieto, nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi, di effettuare vendite promozionali. La pena prevede l’applicazione di sanzioni da 1.500 euro in su. Il limite è riferito anche agli outlet.

Sempre nei 30 giorni che precedono il periodo dei saldi, è fatto anche divieto di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori allo scopo di proporre condizioni favorevoli in data precedente l’inizio delle vendite promozionali.

Redazione Initalia-Virgilio

di Stefano D’Alessio