Roma, per protestare contro i femminicidi: attivisti versano vernice a Trinità dei Monti

Per protestare contro i femminicidi, a Roma sei attivisti del movimento “Bruciamo tutto” hanno versato della vernice rossa sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il gruppo ha anche esposto uno striscione e gettato dei volantini con i nomi delle donne uccise: da Giulia Cecchettin fino alle ultime vittime. A piazza di Spagna sono intervenute pattuglie della polizia.

I manifestanti sono stati subito portati via e la scalinata è stata chiusa al pubblico. Due squadre interventi speciali di Ama sono giunte sul posto per rimuovere la vernice rossa Il personale del pronto intervento aziendale, che ha lavorato in stretto coordinamento con la polizia locale e la Sovrintendenza capitolina, ha utilizzato idropulitrici speciali con getto di acqua calda per non danneggiare gli storici gradini.

