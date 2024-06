La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Peugeot e stabilito che a Piaggio spetta un risarcimento di oltre un milione di euro. Mediobanca Research e Intesa Sanpaolo commentano positivamente i dati sulle vendite delle due ruote a maggio

Le azioni Piaggio chiudono in rialzo a Piazza Affari martedì 4 giugno (+0,6% a 2,87 euro) trainate dalla sentenza favorevole della Cassazione sul caso contraffazione contro Peugeot e dal commento positivo degli analisti sull’andamento delle vendite a maggio.

Risarcimento da oltre un milione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Peugeot Motocycles Sas e Peugeot Motocycles Italia avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d’Appello di Milano che, in linea con il Tribunale di Milano (in primo grado), aveva accertato la violazione da parte di quest’ultime, con riferimento al veicolo Peugeot Metropolis, della frazione italiana di un brevetto europeo di Piaggio & C. Con successiva sentenza (per la quale pendono ancora i termini di ricorso in cassazione) la Corte di Appello di Milano ha quantificato l’entità del danno che Peugeot Motocycles Italia dovrà risarcire a Piaggio & C. per effetto dell’accertata contraffazione in oltre un milione di euro.

Il brevetto di proprietà di Piaggio & C. riguarda il controllo del sistema che consente a un veicolo a tre ruote di inclinarsi di lato come una motocicletta tradizionale, un sistema antirollio. Il ricorso per Cassazione di Peugeot Motocycles SAS e Peugeot Motocycles Italia – fondato su sei motivi di impugnazione – è stato dichiarato inammissibile dal momento che le ricorrenti hanno «richiesto alla Corte di Cassazione nuovi accertamenti in fatto preclusi al giudice di terza istanza e sollevato e contestato pretesi vizi, nelle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello a sostegno della sentenza, con censure che la Corte di Cassazione ha ritenuto non puntuali e specifiche» precisa la nota. A seguito della pronuncia passa in giudicato la precedente sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano ed è quindi accertata in via definitiva la violazione della frazione italiana del brevetto europeo di Piaggio & C., l’inibitoria, nei confronti di Peugeot Motocycles Italia, sul territorio italiano dell’importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione (anche online) del Peugeot Metropolis, nonché la sussistenza del diritto di Piaggio & C. a ottenere il risarcimento del danno subito.

Dati sulle vendite favorevoli

Sempre martedì, gli analisti di Intesa Sanpaolo e Mediobanca Research confermano le loro indicazioni sulle azioni Piaggio dopo i dati di maggio sulle vendite delle due ruote (+6% anno su anno), accolti positivamente. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione buy e il target price di 3,9 euro, osservando che i dati delle due ruote in Italia a maggio «appaiono particolarmente favorevoli e migliori di quanto inizialmente previsto». Il settore in Italia, sottolinea Intesa, pesano per circa il 14% dei ricavi due ruote di Piaggio e per circa il 10% del fatturato consolidato. Mediobanca Research conferma invece la raccomandazione outperform, sottolineando che tipicamente maggio è uno dei mesi più importanti in termini di stagionalità e pesa per circa il 13% delle immatricolazioni annue. Il prossimo catalizzatore per Piaggio, conclude MB, è la pubblicazione dei conti del primo semestre il 29 luglio. (riproduzione riservata)

Redazione Milanofinanza

di Guido Marzetti