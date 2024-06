Latina, novità nella viabilità: piccole “Zona 30 Km/h” con dissuasori velocità e attraversamenti rialzati

Grosse novità per la viabilità di Latina, dove il Comune ha disposto la realizzazione di 7 attraversamenti pedonali rialzati e di 3 nuovi riduttori di velocità in diverse zone della città. In prossimità dei passaggi pedonali rialzati e dei rallentatori di velocità sarà istituito anche il limite dei trenta chilometri orari.

Nello specifico i 7 attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati:

2 in viale Pier Luigi da Palestrina, in corrispondenza degli incroci con via Geminiani e largo Cavalli, in sostituzione di attraversamenti preesistenti;

3 in viale a Le Corbusier, di cui

– uno in prossimità dell’incrocio con via Bruxelles, cinque metri prima del passaggio esistente,

– un altro all’altezza del civico 393, in sostituzione del passaggio esistente,

– il terzo all’ingresso dell’area di parcheggio, sempre in sostituzione del passaggio esistente;

1 in via San Francesco, all’altezza del civico 71 in corrispondenza dell’entrata dell’asilo nido “Il Marsupio”;

1 in via della Stazione, all’incrocio con via Socrate, venti metri prima del passaggio esistente.

3 nuovi dissuasori di velocità

Per quanto riguarda i 3 dissuasori di velocità previsti, questi saranno posizionati:

– uno in via Giuliani, prima dell’ingresso dell’istituto scolastico,

– il secondo in via San Francesco, prima e dopo l’ingresso dell’asilo nido,

– il terzo in via Monti Appennini, all’altezza del civico 18, prima e dopo l’ingresso dell’attività commerciale presente.

L’ordinanza, che demanda al dipartimento Manutenzioni la realizzazione dei manufatti e l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale per la disciplina della viabilità interessata, prevede infine anche la realizzazione di stalli di sosta a pettine in via Santa Maria-via Acciarella.

Amministrazione di Latina: viabilità più sicura

L’assessore al Piano del Traffico Gianluca Di Cocco ha spiegato:

“Il provvedimento è finalizzato a garantire la sicurezza dei pedoni e in particolare degli utenti deboli della strada, bambini, anziani e persone con disabilità. È una risposta a numerose segnalazioni di condizioni di rischio per la pubblica incolumità pervenute agli uffici e verificate dagli stessi attraverso puntuali sopralluoghi.

Le richieste pervenute all’ente sono tantissime ed è volontà, da parte del sindaco Matilde Celentano, di dare risposte a tutti e nel più breve tempo possibile”.