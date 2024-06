Arrivano in Italia le mini case Ikea : il prezzo è super

Anche in Italia arrivano le mini case di Ikea: quanto costano e come funzionano le abitazioni mobili realizzate da parte della nota azienda svedese

di Silvio Frantellizzi

Arrivano anche in Italia le mini house di Ikea: piccole abitazioni mobili economiche, ecologiche e facili da spostare che possono rappresentare un’alternativa di domicilio in un momento storico caratterizzato dall’aumento generalizzato dei prezzi degli immobili.

Le mini case di Ikea arrivano in Italia

Le mini case di Ikea sono realizzate in metallo e in legno hanno una superficie totale di 25 metri quadrati. La forma di questi appartamenti mobili è forma e compatta: grazie alle ruote di cui sono dotati, si possono spostare con grande facilità.

Le dimensioni ridotte non devono spaventare, perché all’interno possono esserci tutti i comfort di un camper ben arredato. Tra i punti forti delle mini house di Ikea, una delle aziende con la migliore reputazione in Italia, troviamo anche la facilità di smaltimento e di riparazione.

Per arredare le case mini di Ikea si può fare affidamento, inoltre, sull’ampia scelta di prodotti da interno del colosso svedese che promuove da sempre concetti come la semplicità, l’ottimizzazione degli spazi e la comodità.

Quelle realizzate da Ikea sono soluzioni abitative che risultano ideali per chi ama la vita in campagna: essendo prefabbricati, sono costituite da strutture che si possono montare e smontare in pochissimo tempo. La moda delle piccole case mobili è stata sdoganata da tempo e l’azienda scandinava ha deciso di cavalcare il trend, iniziando a produrre le mini case.

Questo modello abitativo è molto in voga in diverse parti del mondo: si va dai Paesi della Scandinavia alla Svizzera, passando anche per gli Stati Uniti e il Canada. Ikea punta a promuoverlo in lungo e in largo, mettendo nel mirino anche l’Italia che sta vivendo un periodo particolare dal punto di vista immobiliare: i prezzi sono alle stelle, basti pensare alle cifre raggiunte dalle mini case in vendita a Milano.

Il prezzo e la storia

A livello filosofico Ikea ha sempre messo al centro la semplicità, l’uso intelligente ed efficiente degli spazi e una vivibilità all’insegna del comfort: non fanno eccezione le mini house che rispettano i valori cardine promossi dal colosso finlandese.

Le case mini di Ikea, stando a quanto riferito dal magazine Domus, avranno un prezzo inferiore ai 50.000 euro e verranno offerte in due diverse varianti: la versione base di partenza dovrebbe avere un costo di 43.000 euro.

L’idea di iniziare a produrre le minuscole case mobili è arrivata quasi per caso: un membro di Ikea family, infatti, ne aveva realizzate alcune solo per sé. L’azienda, venuta a conoscenza di questa sorta di “invenzione”, ha deciso di cogliere la palla al balzo, facendo suo l’intero progetto.

Sono nate cose le abitazioni minuscole dotate di una struttura in metallo e in legno, una forma semplice e compatta e di ruote che rendono semplicissimo lo spostamento. A dispetto dello spazio ridotto, le case mini di Ikea assicurano una grande luminosità interna e tutti i comfort di un appartamento tradizionale. Già in voga all’estero, le mini case sono pronte ad arrivare in Italia: non resta che aspettare per capire in che modo verranno accolte dagli italiani e come riusciranno districarsi nel mercato immobiliare.

