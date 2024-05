Sciopero nazionale taxi oggi: servizio garantito per anziani, disabili e malati

Protesta contro le nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti riguardanti le piattaforme digitali

Oggi, 21 maggio, i taxi in tutta Italia si fermeranno dalle 8 alle 22 per uno sciopero nazionale. Nonostante la protesta, sarà garantito il servizio di trasporto sociale per anziani, disabili e malati, come comunicato dai sindacati.

Lo sciopero, indetto da varie sigle sindacali tra cui Unica CGIL, FAST, UGL, UTI, TAM, CLAAI Unione Artigiani, SATaM, Or.S.A. Taxi, Uritaxi, ATLT, ATI Taxi, SITAN/Atn, USB Taxi, Unimpresa e Federtaxi CISAL, è una risposta al riassetto del trasporto pubblico non di linea previsto dai recenti decreti attuativi del Ministero dei Trasporti. La principale preoccupazione dei tassisti è l’ingresso delle multinazionali e l’implementazione degli algoritmi delle piattaforme digitali di intermediazione.

di Bre-News

Redazione Libero Reporter