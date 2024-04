Il 25 aprile si entra gratis nei musei, ecco dove

Il 25 aprile musei e parchi archeologici statali gratuiti in tutta Italia: oltre al 25 aprile, l’apertura gratuita riguarderà anche il 2 giugno e il 4 novembre

ROMA – Il 25 aprile 2024, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Alla domenica al museo (12 giornate l’anno), quindi, anche nel 2024 si aggiungono 3 date a ingresso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

“Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura”, dichiara il ministro Sangiuliano.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Qui sotto, regione per regione, trovate l’elenco dei musei compresi nell’iniziativa: cliccando sul nome del museo, si entra nel sito della struttura. Per controllare l’elenco aaggiornato si può consultare il sito del ministero alla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/evento/25-aprile-2024

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA-ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

Apertura festiva della Torre di Cicerone e mura dell’acropoli di Arpino

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

Apertura festiva 25 aprile: Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

VENETO

MAN Adria – Festa della Liberazione

25 aprile 2024 | Museo d’Arte Orientale di Venezia

Fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it