Nuovo record per i tassi dei mutui a ottobre. E 200 mila famiglie non sono riuscite a pagare la rata nel 2023

Il Taeg sui prestiti per l’acquisto di abitazione sale al 4,72%. Lieve discesa, al 10,46%, per il credito al consumo

PUBBLICITA

MILANO – Nuovo record dei tassi per i mutui. Secondo la rilevazione di Bankitalia a ottobre In ottobre i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie sono saliti al 4,72% dal 4,65% di settembre. In lieve calo invece il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo che si è collocato al 10,46% dal 10,52 nel mese precedente. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,92 per cento (0,86 nel mese precedente).

PUBBLICITA

Caro tassi, 200 milia famiglie non sono riuscite a rimborsare almeno una rata

Il caro tassi ha messo in seria difficoltà le famglie italiane. Secondo un’indagine commissionata da Facile.It a Mup research e Norstat, quasi 200mila famiglie italiane con un mutuo a tasso variabile non siano riuscite a rimborsare una o più rate nell’ultimo anno. Un dato che va letto soprattutto alla luce degli aumenti che hanno colpito i mutui variabili; considerando un finanziamento medio, da gennaio 2022 a oggi le rate sono cresciute fino al 65%, con un aggravio complessivo di oltre 3.100 Euro.

E sempre secondo l’indagine, tra chi ha un mutuo a tasso variabile, quasi 1 su 2 ha dichiarato che potrebbe avere seri problemi con i pagamenti se le rate rimarranno a lungo su questi livelli.

Redazione Repubblica Roma