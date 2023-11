Lavoro agile, verso una proroga al 30 giugno per fragili e genitori di sotto 14

PUBBLICITA

Due emendamenti al Dl proroghe fiscali dichiarati ammissibili, a firma M5S e Pd, prevedono altri sei mesi di lavoro agile, sia nel settore pubblico che nel privato. Il decreto va in Aula al Senato il 7 novembre

di Rosaria Amato

ROMA – Ancora sei mesi di lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori di sotto 14, sia nel privato che nella Pubblica Amministrazione: lo prevedono due emendamenti al Dl Proroghe Fiscali, presentati dal M5S e dal Pd, e già dichiarati ammissibili in Commissione Finanze del Senato. Il decreto arriverà nell’Aula di Palazzo Madama il 7 novembre, per la conversione in legge.

