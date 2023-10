Scossa di terremoto del 4.2 a Rovigo, sentita da Trieste a Bologna

PUBBLICITA

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rivisto a 4.2 la magnitudo della scossa registrata a un km a est di Ceneselli, in provincia di Rovigo.

La sala sismica Ingc di Roma ha rivisto anche la profondità, individuata tra gli 8 e i 9 chilometri di profondità. La scossa di terremoto si è verificata nei pressi di Calto (Rovigo) alle 15.45. Il sisma è stato avvertito anche a Trieste, Bologna e Modena. Sono in corso le verifiche ma al momento non sono segnalati danni in Veneto o in Emilia Romagna.

Cesenelli è il centro più vicino al terremoto registrato in Veneto alle 15,45. Il sisma, di magnitudo 4,2, è avvenuto alla profondità di 8 chilometri. Lo rileva l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Calto (Ro) a 3 chilometri, Felonica (Mn) a 4 chilometri e Salara, a 5 chilometri

Red Ansa