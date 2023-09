PUBBLICITA

A Monreale, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato quattro persone per reati che vanno da violenza sessuale a violenza sessuale di gruppo e a lesioni personali, nei confronti di due sorelle.

Gli arrestati sono il nonno, lo zio e i genitori delle vittime. Ai quattro è contestata l’aggravante di aver commesso gli abusi nei confronti di minori di 10 anni e di familiari. I diversi episodi di violenza sessuale sarebbero stati compiuti tra il 2011 e il 2023. Le due vittime oggi hanno 13 e 20 anni.

Il racconto della vittima più giovane

“Mio zio ha qualche problema con me e anche mio nonno. Era una giornata come questa e io stavo dormendo. La nonna non c’era…”. Comincia così il drammatico racconto della 13enne che per anni è stata violentata dallo zio e dal nonno e che ha poi raccontato tutto a un’insegnante di sostegno.